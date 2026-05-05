ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אחר הצהריים (שלישי) בפתח עדותו בבית המשפט למה שהגדיר כ"אבסורד" שבקיום הדיון בעת הנוכחית.

נתניהו הציג בפני הנוכחים את לוח הזמנים העמוס שלו מהיממה האחרונה, הכולל פעילות ביטחונית ומדינית ענפה.

"ב-24 שעות האחרונות דיברתי עם 4 ראשי מדינות, עם הנשיא טראמפ אתם בטח מבינים על מה", ציין נתניהו בתחילת דבריו. הוא הוסיף כי שוחח גם עם מנכ"ל מועצת השלום על המתרחש בעזה, שם לדבריו "הולכת ומתפתחת התפתחות מעניינת".

ראש הממשלה הדגיש כי מעבר למגעים הבינלאומיים, הוא קיים שלושה מפגשים עם צמרת הביטחון של מדינת ישראל. בדבריו ביקש להמחיש את המורכבות שבפינוי זמן לטובת ההליך המשפטי בעיצומה של המלחמה והמתיחות האזורית.

בסיום דבריו תהה נתניהו על סדרי העדיפויות בניהול הזמן השיפוטי אל מול צורכי המדינה. "עכשיו אנחנו לוקחים 3 שעות כדי לדון איך הגבתי לכותרת?", שאל ראש הממשלה את הנוכחים בבית המשפט.