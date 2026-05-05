בורות מים הורעלו בבנימין ללא קרדיט

מחבלים מהכפר אל-מועייר בבנימין חדרו בלילה האחרון לשטחי מרעה של חוה הסמוכה לכביש אלון וביצעו פיגוע הרעלה נרחב.

המחבלים שפכו חומר רעיל מעורבב עם שמן לכעשרה בורות מים במרחב, במטרה להבטיח שהרעל יצוף ויישאב בדלי הראשון עבור הבהמות.

במהלך הפעולה שברו המחבלים מנעולים שאבטחו חלק מבורות המים בשטח. רועה הצאן שהגיע בשעות הצהריים להשקות את העדר הבחין בחומר חשוד במים ועצר באופן מיידי את השתייה, ובכך מנע פגיעה נרחבת יותר בצאן.

למרות פעולת הרועה, כעבור דקות ספורות החלו מספר כבשים לפתח תסמיני הרעלה קשים שכללו פרכוסים והוצאת קצף מהפה.

תושבי החווה וכוחות הביטחון שהוזעקו למקום גילו בסריקות כי כל הבורות הסמוכים במרחב הורעלו אף הם באותה שיטה.

בשעה זו מנסים הרועים להעניק טיפול וטרינרי מציל חיים לכבשים שנפגעו מהחומר הרעיל. במקביל, כוחות משטרה פועלים בזירה ואוספים ממצאים במטרה להתחקות אחר המבצעים.

מדובר באירוע ההרעלה התשיעי המתרחש בשנתיים האחרונות כנגד רועי צאן יהודים ביהודה ושומרון. גורמי ביטחון מצביעים על כך שמדובר באמצעי טרור המתרחב לאחרונה כחלק מהמאבק בחוות החקלאיות באזור.