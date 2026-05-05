העיתונאי ברק רביד, כתב חדשות 12 בוושינגטון, מתח ביקורת חריפה על החלטת חדשות 13 לצרף לשורותיה את סולימאן מסוודה מהתאגיד לשליח הערוץ בארצות הברית וכפרשן בכיר.

כיום משמשת נריה קראוס כשליחת חדשות 13 בארצות הברית, והחלטת הערוץ עוררה תגובה נוקבת מצד רביד. "מסתבר שברק יכול לפגוע פעמיים באותו מקום. כשמדובר בחדשות 13 זה לא באמת מפתיע. החלטה מטומטמת לנסות ולהחליף את נריה קראוס", כתב רביד.

הוא הוסיף לתקוף את התנהלות הערוץ וטען כי מדובר בדפוס עבודה בעייתי של ההנהלה, "פעם נוספת הוכח שבערוץ הזה להצטיין, להביא סיפורים ולהיות עם עמוד שדרה עיתונאי וערכי זו תכונה מגונה. בעלים הולכים ובעלים באים אבל הניהול הכושל נשאר".