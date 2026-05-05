רבקי בלאו, אישה חרדית ובעלת מכון קוסמטיקה, עוררה סערה ציבורית ביממה האחרונה בעקבות חילופי דברים עם העיתונאי יאיר שרקי בחדשות 12.

במהלך כתבה שעסקה במגזר החרדי, נשאלה בלאו על ההבדל בין דאגתה כאימא חרדית לבין דאגתה של אימא לחייל.

בלאו הסבירה כי היא דואגת לאורך כל היום שילדיה ימשיכו בדרך התורה והמצוות. בתגובה לדברי שרקי כי אימא לחייל דואגת שבנה לא יחזור מהצבא, תהתה בלאו, "אבל מה יותר חשוב?". כאשר נשאלה אם חזרתו כחרדי היא החשובה ביותר, השיבה בחיוב.

במהלך הדיון הבהירה כי היא אוהבת את ילדיה ותקבל אותם כפי שהם. עם זאת, היא הדגישה את עוצמת הכאב שתחוש אם יבחרו בדרך אחרת ואמרה, "אם אחד מהם יהפוך להיות חילוני, כל יום, כל רגע, כל שעה זה ישרוף לי בנשמה".

השיחה הגיעה לשיא כאשר שרקי טען כי אובדן הילד יכאב יותר מאשר חזרתו בשאלה. על כך השיבה בלאו, "אני לא בטוחה". דבריה הופצו במהירות ברשתות החברתיות ועוררו תגובות רבות ומורכבות בקרב הציבור.

בעקבות הסערה הגיעה בלאו לאולפן חדשות 12, שם עוררו דבריה תגובה קשה מצד העיתונאי ג'וש בריינר. "זו אמירה מטורפת. בלתי נתפס, אי אפשר לקיים דיון על דבר כזה", אמר והביע זעזוע מהעמדה שהוצגה.