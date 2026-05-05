חיפושים נרחבים מתנהלים בימים האחרונים ביפן אחר תבל שבתאי, ישראלית בת 22 ממרכז הארץ, שנעדרה מאז יום שישי האחרון.

לפי דיווחים בתקשורת המקומית, שבתאי הודיעה לאמה כי היא עולה על הר באזור העיירה היגשיקאווה, ומאז נותק עימה הקשר ולא התקבל ממנה כל אות חיים.

במשטרה המקומית קיבלו דיווח על היעדרותה והחלו בביצוע סריקות באזור ההררי. גורמי האכיפה ביפן מגדירים את החיפושים כאירוע עם חשש ממשי להסתבכות בתנאי השטח המורכבים של ההרים באזור.

לפי המידע שעלה בתקשורת היפנית, שבתאי תועדה במצלמת אבטחה בטרם החלה את עלייתה להר.

למרות התיעוד, נכון לעכשיו אין לכוחות החיפוש קצה חוט בנוגע למיקומה המדויק או למצבה מאז שנראתה לאחרונה.

במקביל למאמצי הרשויות, חבריה של שבתאי פועלים באופן אקטיבי לסייע באיתורה. הם הפיצו כרזות הכוללות את תמונתה ופרטיה האישיים ברשתות החברתיות ובמוקדים שונים, תוך שהם פונים לציבור בבקשת עזרה דחופה במידע שעשוי להוביל למציאתה.