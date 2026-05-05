מרים, אלמנתו של סרן אורי מרדכי שני הי"ד, התארסה היום (שלישי) עם אופק, ששימש כמפקדו של אורי במהלך מסלול ההכשרה ביחידת אגוז.

אביו של אורי, יהושע שני, שיתף את הבשורה בהודיה עמוקה וכתב כי המשפחה זכתה לראות אור חדש נכנס לחייהם, "לאחר תקופה של כאב וגעגוע שאין להם מילים, זכינו לראות אור חדש נכנס לחיינו".

הוא ציין כי המשפחה התפללה לרגע הזה וייחלה לו "ומתוך השבר הגדול צומחת שוב בנייה, תקווה וחיים".

שני הדגיש את הקשר המיוחד בין הארוס לבין בנו, "ארוסה הוא אופק, שהיה מפקדו של אורי במסלול באגוז, חיבור מרגש שממשיך את הדרך, הערכים והאחווה העמוקה שהיו ביניהם", כתב האב.

המשפחה הביעה אמונה כי אורי שמח בשמחתם ומלווה אותם מלמעלה ברגעים אלו של בנייה מחדש. "אנו מאמינים שגם ברגעים הללו הוא שמח איתנו, מחזק ומלווה מלמעלה".

הוא פנה לזוג הטרי וכתב: "אנו מחבקים אתכם באהבה גדולה, ומתפללים שתזכו לבנות יחד בית נאמן בישראל, מלא אור, שמחה וברכה. יהי רצון שנזכה כולנו לראות כיצד מתוך החושך מתגלה אור גדול, וכיצד עם ישראל ממשיך לבחור בחיים, באמונה ובנצח. בשורות טובות וישועות לכולנו".