משרד המורשת הודיע על מינויו של רועי צדוק לתפקיד ראש אגף בכיר תשתיות מורשת.

במסגרת תפקידו החדש, יוביל צדוק את פיתוח, שימור והעצמת תשתיות המורשת הלאומית ברחבי הארץ, הכוללות תוכניות עוגן באתרים ותוכניות חומש אסטרטגיות.

לצדוק רקע ניהולי וציבורי נרחב, הכולל פיתוח מיזמים ויצירת חיבורים בין משרדי ממשלה שונים.

בעבר שימש כיו"ר ארגון "זהות", כיו"ר המכללה למדינאות וכמפקח במחוז דרום באגף תרבות יהודית, תפקידים בהם התמחה בניהול פרויקטים ארציים ובשיתופי פעולה עם מערכת הביטחון.

הוא מגיע למשרד עם ניסיון רב בפיקוח ותקצוב רשויות וניהול יחידות אקדמיות ללימודי חוץ. צדוק, המחזיק בתואר שני בניהול מערכות חינוך, התמחה באיתור תקציבים ממשלתיים ובפיתוח תוכניות לקהילה בפריסה ארצית.

שר המורשת, עמיחי אליהו, בירך: "האתגר במורשת המיוחדת של העם היהודי שונה מהאתגרים עימם מתמודדים במדינות העולם. לא פעם, הסוגיה של מורשת מתמקדת באומנות, עיצוב וצילום, ואילו אנו, במשרד המורשת, רואים בכך שהאתרים הם בעלי השפעה חינוכית עמוקה על עיצוב הזהות שלנו. לכן, אני מברך על הצטרפותו של רועי צדוק להנהלת המשרד. רועי מביא איתו בדיוק את השילוב הנדרש - ניסיון ניהולי וביצועי מוכח, לצד רקע עשיר בחינוך, מנהיגות והנחלת זהות יהודית. אני סמוך ובטוח שהוא יידע לתרגם את החזון הערכי הזה לעשייה בשטח, ויוביל את האגף להישגים לאומיים משמעותיים".

מנכ"ל משרד המורשת, איתי גרנק, הגדיר את אגף התשתיות כ"לב הפועם" של עשיית המשרד, "הרקע המגוון של רועי, הכולל עבודה שוטפת מול רשויות מקומיות, ניהול תקציבים ויצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים בין-משרדיים, הופך אותו לאדם הנכון במקום הנכון. אני מאחל לו הצלחה רבה באתגרים הלאומיים החשובים המונחים לפתחנו".