חלאקה בשילה הקדומה דוברות

למעלה מאלף משתתפים פקדו היום, ל"ג בעומר, את אתר שילה הקדומה בבנימין לרגל טקס החלאקה המסורתי. האירוע כלל עלייה לרגל למקום המשכן, שם התכנסו המשפחות לתפילה במקום המזוהה עם תפילתה של חנה.

בין החוגגים היו יאיר ויסמין כהן, שהגיעו לערוך חלאקה לבנם הלל. בני הזוג סיפרו כי שבו למקום לסגור מעגל, לאחר שלדבריהם זכו להולדת בנם בעקבות תפילה שנשאו באתר לפני מספר שנים.

במהלך האירוע שיתפו השניים: "הגענו לכאן לפני כמה שנים להתפלל, וזה היה המקום שבו זכינו. שנה לאחר מכן נולד לנו הלל, וברוך השם כבר אז אמרנו - הלוואי שנזכה לחזור לכאן ולעשות לו כאן את החלאקה".

הזוג תיאר את התחושות המלוות את המעמד המיוחד: "גם אחרי הלידה חזרנו לכאן להודות, והיום אנחנו שוב כאן - לקיים את מה שחלמנו עליו אז. זו לא רק שמחה של אירוע - זו הודיה אמיתית. לראות את הילד שלנו כאן, במקום שבו התפללנו עליו, זה רגע שלא שוכחים".

לצד הטקסים, המשתתפים נהנו מפעילויות הכוללות רכב ספארי, דוכן חץ וקשת ומיצגי שחקנים. כל ילד קיבל ערכה אישית שכללה כתר, אותיות וברכה, ובסמוך למתחם המשכן התקיימו שירה וניגונים.

ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, התייחס לחיבור המיוחד באתר ואמר, "המקום הזה מחבר בין עבר להווה - בין תפילתה של חנה לבין המשפחות שמגיעות לכאן היום עם ילדים. אנחנו רואים כאן את ההמשכיות של עם ישראל בפועל, דרך שמחה, אמונה וחיבור עמוק לשורשים".

מהנהלת אתר שילה הקדומה נמסר: "יש כאן רגעים שקשה להסביר במילים - משפחות שמגיעות להתפלל וחוזרות אחרי שנים עם ילדים בידיים. לראות אותן חוזרות שוב, עם הילדים עצמם, זה מרגש במיוחד. זה החיבור הכי חי בין הסיפור התנ"כי למציאות של היום".