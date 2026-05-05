‏"אבל טישלר..."

כמה מילים על מפקד חיל האוויר החדש שלנו.

מידי חצי שנה כל קצין בחיל האוויר מקבל חוות דעת מקצועית מהמפקד שלו. חוות דעת שמעריכה את הביצועים שלו (1-7) ואת פוטנציאל הקידום שלו (א1, א2, ב, ג).

המפקדים לא יכולים לתת לכולם ציונים גבוהים והם מחוייבים לאיזה "פיזור" בעיקר בציון על פוטנציאל הקידום.

עשיתי הרבה תפקידים בחיל האוויר ברמות הצלחה שונות, אבל אני מרשה לעצמי להגיד שהייתי מפקד טייסת ממש ממש טוב.

כשהגעתי לשיחת המשוב החצי שנתית עם מפקד הבסיס התאכזבתי לגלות שהוא נתן לי את הציון השני הכי גבוה שאפשר.

היישרתי אליו מבט ואמרתי לו שאני לא מבין למה הוא לא נותן לי את הציון הכי גבוה, שהרי הוא יודע שאני עושה תפקיד מעולה.

אז הוא הישיר אליי מבט בחזרה ואמר לי:

"אתה באמת מעולה. אבל טישלר... ".

וידעתי שהוא צודק.

להתחרות בטישלר זה כמו לשחק אחד על אחד נגד מייקל ג'ורדן. או כמו לעשות מירוץ מכוניות נגד מקס ורסטפן. או כמו לשחק כדורגל נגד מסי. בקיצור, הבנתם את הרעיון...

לקראת אחת מתחרויות הטיסה שהיו בבסיס אספתי את הסגנים שלי ואת הקצין הטכני, ואמרתי להם שלא מעניין אותי כלום, הפעם אנחנו מנצחים את הטייסת של טישלר. התכוננו לתחרות הזו כמו לקראת מבצע של סיירת מטכ"ל.

ו..., ניצחנו!!

אני זוכר את זה כל כך טוב, כי בשאר התחרויות טישלר ניצח....

כבר בתחרות הבאה, שהיתה על ההופעה הכי טובה במסיבת פורים בבסיס, הוא התאפס על עצמו ווידא שהטייסת שלו מנצחת (בחיל האוויר הכל תחרות... ).

מעבר לתחרותיות ולכישרון, טישלר גם חבר אמיתי. אני לא זוכר פעם אחת שביקשתי ממנו משהו והוא לא עשה כל מה שאפשר כדי לעזור. הוא גם אחד כזה שרואה את האנשים והם חשובים לו מאוד. מהחייל הכי צעיר שרק הגיע לטייסת ועד למילואימניק הכי מבוגר. הוא אחד כזה שדוחף את האנשים שלו לקצה גבול היכולת והם בתמורה הולכים אחריו עד קצה העולם.

טישלר אח יקר,

אני כל כך שמח שמפקידים את חיל האוויר בידיים שלך. עוצמתו של חיל האוויר היא תעודת הביטוח של מדינת ישראל ואני יודע עד כמה אתה האיש הנכון להוביל את החיל בשנים הקרובות.

אוהב אותך וגאה בך!!

בהצלחה!!