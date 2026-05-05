המשרד לשירותי דת פרסם הבהרה רשמית לפיה ניתן יהיה לחתן את בני הזוג עדן פינס ואושר כהן כדת משה וישראל, זאת בניגוד לפרסומים קודמים שעוררו סערה וטענו כי קיימת מניעה הלכתית לאישור נישואיהם ברבנות הראשית.

לפי הודעת המשרד, הנושא נדון בפני הרב הראשי לתל אביב וראב"ד בעיר, הרב זבדיה כהן, שמצא לנכון להתיר את החתונה. "המשרד לשירותי דת מאחל לבני הזוג שיזכו להקים בית נאמן בישראל", לשון ההודעה הרשמית שפורסמה בעקבות הדיון ההלכתי.

הסערה הציבורית החלה בעקבות דיווח לפיו עלו קשיים באישור הנישואין בשל מערכת יחסים שניהלה פינס בעבר עם גוי. על פי ההלכה, אישה שהייתה במערכת יחסים עם גוי עלולה להימצא פסולה לנישואין עם אדם המוגדר ככהן.

הרב דוד סתיו, יו"ר ארגון רבני צהר ורב העיר שוהם, הסביר בשיחה עם 'ישראל היום' כי "מבחינת ההלכה אישה יהודיה שהיתה במערכת יחסים עם גוי פסולה להתחתן עם כהן".

הרב פירט כי הדרך המקובלת לפתרון בעיה כזו היא בדיקת ייחוס הכהונה של החתן, "מה שבדרך כלל עושים במצבים כאלו הם לבדוק האם הכהן הוא באמת כהן מיוחס וכשר על פי ההלכה".

לדברי הרב סתיו, ישנן משפחות הנקראות "כהן" אך אינן נחשבות לכאלו על פי ההלכה בשל חוסר ייחוס, ובמצב כזה ניתן לאשר את החתונה.

עם זאת, הוא סיכם כי "במקרה שמדובר על כהן מיוחס שברור שהוא מגיע ממשפחת כהנים אז אין לבית הדין הרבני שום דרך לפתור את הבעיה ולא ניתן לחתן את הכהן עם אישה שחיתה עם גוי".