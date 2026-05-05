סוכות מתעמת עם המקומיים ללא קרדיט

ח"כ צבי סוכות הגיע למתחם של משפחת פשע בלב הכפר טובא זנגריה והזהיר את חבריה מהמשך גביית פרוטקשן מעסקים בצפון. עם הגעתו למקום, יצאו מבני המקום להתעמת עם חבר הכנסת, דרשו ממנו לעזוב והתקרבו לעברו באופן מאיים.

במהלך העימות הבהיר סוכות כי בכוונתו לפעול להכנסת השב"כ לעצירת התופעה. "אם תמשיכו לגבות פרוטקשן אנחנו נביא את כל מי שצריך, השב"כ יכנס לתמונה ויפרק לכם את הצורה", הטיח חבר הכנסת.

העימות בטובא זנגריה התקיים בהמשך לביקור שערך בזירת שריפת האוטובוסים באזור התעשייה צ.ח.ר הסמוך לחצור הגלילית. שם נפגש עם שוקי ומושיקו סגל, בעלי חברת "הסעות סגל", שרכושם הפך יעד למתקפה אלימה מצד גורמים עברייניים לאחר שסירבו לשלם דמי חסות.

במהלך הביקור שמע סוכות עדות על כך שמעבר לירי והצתת אוטובוסים, הוצת גם רכב פרטי של בן משפחה בתוך שטח ביתם.

שוקי סגל תיאר את רגעי האימה ואמר, "אחרי שהם גמרו לירות על האוטובוסים הם נכנסו לשטח הפרטי של הבן שלי, חתכו את גדר הביטחון של הישוב ושרפו לו את הרכב במרחק של כמה מטרים מהילדים שלו".

סוכות קרא לשינוי דרמטי בגישת המדינה והבהיר כי לא מדובר בפשיעה רגילה אלא בטרור, "מה שקורה בצפון זה לא פשיעה או פרוטקשן, זה טרור. הגיעו מחבלים שמנסים להשמיד את העסק של ההסעות כדי להשתלט על המכרזים, ככה עובד הטרור הזה. שרפו פה רכבים, ירו על אוטובוסים כדי להעביר מסרים מאיימים. האנשים האלה גיבורים בעצם העובדה שהם עומדים מול המצלמה ומעיזים לדבר, בעלי עסקים אחרים אפילו לא מעיזים להגיש תלונה במשטרה".

בהמשך קרא באופן ישיר לראש השב"כ, דוד זיני, להתערב באופן מיידי: "צריך לומר את האמת, אם ימשיכו להתעסק בכלים של פשיעה רגילה זה לא יסתיים, חייבים ששירות הביטחון הכללי יכנס לאירוע בכלים שלו עם מעצרים מינהליים ורוגלות. אני קורא לראש השב"כ דוד זיני, שקודם כל יכנס לחקירת האירוע הספציפי הזה כדי להתעורר לפני שזה יתפשט על כל העסקים במדינת ישראל".

בסיום הביקור הודה סגל לח"כ סוכות על ההגעה לשטח וקרא לפעולה מיידית ונחושה: "מישהו חייב לטפל באירוע הזה בצורה הכי חמורה שיכולה להיות, הדבר הזה לא יכול לחזור על עצמו ולהמשיך על סדר היום".