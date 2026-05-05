האב השכול חגי לובר הודיע היום על פטירתה של לימור תחייה נחמני וישניה לאחר מאבק במחלה קשה.

המנוחה, ששימשה כקצינת נפגעים וליוותה משפחות רבות ברגעיהן הקשים, הובאה למנוחות היום בבית העלמין בעין הנצי"ב.

לובר, ששכל את בנו יהונתן הי"ד, ספד לה בפוסט שבו תיאר את דמותה הייחודית ואת הליווי הצמוד שהעניקה למשפחתו ולאלמנת בנו, אביה.

"המלאך. בעומק החושך היא הופיעה, כשהעולם מטושטש מכאב, כולה חום אימהי ורכות, כול כולה לב", כתב לובר על הקשר שנרקם ביניהם.

הוא תיאר את השלווה והחוכמה שאפיינו את עבודתה, וציין כי היא ידעה לשלב בין תפקידה הצבאי לבין הקשר האישי העמוק עם המשפחות. לדבריו, "הייתה כל כך חלק וכל כך שותפה, והייתה אמא, ובת, חברה וקצינה".

לובר שיתף רגע אישי מחתונתה של כלתו אביה, שם פנתה אליו לימור בשקט ושאלה לשלומו האישי. "לה לא הייתי צריך לספר, ומולה הסכר נפרץ, ודמענו שנינו יחדיו", שחזר את המפגש הטעון.

בסיום דבריו הודה בשם משפחות רבות על פועלה ועל האור שהפיצה בעולם בתפקידה המורכב. הוא חתם את הספדו במילים, "לימור אהובה, בגן עדן של המשפיעים טוב ואורה, תהיה מנוחתך השלווה".