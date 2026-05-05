צה"ל נערך להכניס בקרוב לשימוש בדרום לבנון אמצעי לחימה חדש להתמודדות עם איומי הרחפנים של ארגון הטרור חיזבאללה.

על פי דיווח בכאן חדשות, מדובר בקליעים מתפצלים בקליבר 5.56, המתאימים לרובי הסער M-16 ותבור הנמצאים בשימוש לוחמי צה"ל בשטח.

באותם קליעים קיימות חמש כדוריות ברזל המיועדות להגדיל את רדיוס הפגיעה נגד רחפנים בכ-30 מטרים. האמצעי החדש אמור להעלות באופן משמעותי את הסיכוי לפגוע במטרות באוויר, והוא הוכיח את עצמו בעבר בשדה הקרב במלחמה שבין רוסיה לאוקראינה.

משלחת מטעם זרוע היבשה הגיעה בימים האחרונים לארה"ב לצורך ביצוע ניסויים באמצעי הלחימה. בעקבות הצלחת הניסויים, הנחה מפקד זרוע היבשה לרכוש מאות אלפי ארגזי תחמושת מארה"ב, אשר צפויים להגיע לישראל בשבוע הבא.

בדיווח צויין כי בצה"ל מעוניינים לצייד לוחם בכל כוח במחסנית המכילה את התחמושת המתפצלת, כך שניתן יהיה לבצע ירי מהיר לעבר רחפנים באמצעות הנשק האישי.

לצד הצטיידות זו, ניתנו ללוחמים בשטח הנחיות נוספות להתמודדות עם רחפנים, הכוללות בין היתר פריסת רשתות על מבנים וכלים צבאיים.

שילוב התחמושת המיוחדת יחד עם המיגון הפיזי בשטח נועד לצמצם את יעילות הרחפנים של חיזבאללה בלחימה בדרום לבנון.