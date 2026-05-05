אלוף עומר טישלר נכנס היום (שלישי) לתפקיד מפקד זרוע האוויר והחלל, בטקס שנערך בבסיס תל-נוף. הוא מחליף את אלוף תומר בר, שכיהן בתפקיד בארבע השנים האחרונות ופורש מצה"ל לאחר 39 שנות שירות.

מעמד החילופים נערך בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובהשתתפות מפקדי וחיילי הזרוע.

הרמטכ"ל התייחס בדבריו להחלטה על רכש שתי טייסות קרב חדשות ואמר, "השבוע אושר, בהחלטה היסטורית, רכש של עוד שתי טייסות קרב. רכש זה מתווסף להצטיידות חסרת תקדים בטייסת קרב נוספת, שכבר אושרה ולהגעתם הצפויה של מסוקים, כטמ"מים ומתדלקים".

הרמטכ"ל הוסיף כי "בניין הכוח של זרוע האוויר והחלל הוא למעשה בניין הכוח של צה"ל ומדינת ישראל כולה. את יכולתכם להביא את הכלים המופלאים הללו אל מעבר לכל דמיון כבר הוכחתם ועתה נותר להמשיך בדרך ולכבוש שיאים חדשים".

בהמשך אמר כי "הביטוי השחוק שלפיו 'לא תהיה לך שנייה של חסד' - לא ישקף בצורה מספקת את המציאות. בשעה זו, שבה אנו מציינים כאן את מועד ההחלפה, כוחותינו פזורים בכל הגזרות, נלחמים וערוכים בכוננות מיידית מול כל תרחיש - מקרוב ומרחוק. צה"ל, על כל מערכיו, משמר כוננות גבוהה. אנחנו עוקבים בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי; מוכנים להגיב בעוצמה כנגד כל ניסיון פגיעה כנגד ישראל".

הוא פנה למשרתי החיל ואמר: "פיתחתם יכולות חדשות בהגנה ובהתקפה; מיסדתם שיתוף פעולה צמוד וחסר תקדים עם שותפינו האמריקאים, המצאתם טכניקות ללחימה, לעליונות אווירית ולהשמדת מערכי טק"א ודיכוי מערכי טק"ק - הותרתם את אויבינו פעורי פה, והפשטתם אותם ממרבית יכולותיהם. זהו הסטנדרט של זרוע האוויר הישראלית. זהו הסטנדרט שלך תומר".

בר ציין בדבריו את האתגרים הכואבים והמורכבים שליוו את כהונתו, "לפני מעל לארבע שנים, בעומדי כאן על הבמה, כשקיבלתי עליי בחרדת קודש את האחריות העצומה להיות מפקד חיל התשעה-עשר של מדינת ישראל, לא יכולתי לדעת, איש לא יכול היה לשער, איזו כהונה סוערת, מאתגרת, כואבת, מרגשת, מלאת תהפוכות ואירועים היסטוריים זו תהיה. היא לי זכות גדולה להוביל את חיל האוויר ולפקד עליו בשעותיו הקשות ביותר, הגדולות ביותר, בשעותיה הגורליות של האומה שלנו".

הוא ציין כי "חיל האוויר כולו לקח חלק במבצעים לשם יצירת לחץ צבאי, ואף במבצעים ישירים לשחרורם של החטופים. החיל הטיס את החטופים והחטופות, שחזרו בעסקאות אל בני משפחותיהם, ואת החללים למנוחת עולמים. ערכנו את התחקיר הנוקב של החיל אודות השבעה באוקטובר, לצורך הפקת לקחים מהירה ועמוקה, מתוך התבוננות עלינו פנימה - לפני הכל".

לסיום פנה למחליפו ואמר: "טישלר, עברנו יחד צמתים רבים במהלך שירותנו, אך בעיקר הובלנו ולחמנו כתף על כתף, מפקד וסגנו. זר לא יבין את האמון העמוק, את הדילמות, וגם רגעי אתגר ושיא משותפים. אתה האדם הנכון ביותר לתפקיד. תמיד נפעמתי מתופעת העילוי בטיסה, מהעוצמה שהייתה לי בידיים. לאורך כל שנות שירותי השתדלתי לפעול ולהפעיל את הכוח בכבוד ובענווה. התגייסתי לחיל האוויר לפני 39 שנים. שירתי בו כל חיי הבוגרים עד כה. אני יוצא היום לדרך חדשה. אני אוהב את מדינת ישראל, זכיתי להיות בין שומריה".

טישלר, מפקד החיל הנכנס, התייחס בדבריו לאחריות הכבדה המוטלת על הזרוע לאחר למעלה משנתיים וחצי של מלחמה בשבע זירות, "מלחמה שהחלה ביום השחור של השבעה באוקטובר, בכישלון צבאי צורב, ביום בו לא עמדנו בייעודינו, במשימתנו, בהגנה על אזרחי מדינת ישראל. את הכישלון של השבת הזו, אני אשא איתי לעד".

הוא הדגיש כי חיל האוויר פועל ברגעים אלו בשילוב כוחות בלבנון ומוכן לכל תרחיש גם בגזרות רחוקות יותר, "לא ניתן לאויבים להתעצם על גבולותינו - חיל האוויר פועל וימשיך לפעול - בנחישות, בעוצמה ובאחריות להסרת איומים, בכל זירה, בכל טווח, מול כל אויב. גם ברגעים אלה אנחנו באוויר, משולבים, יחד עם הלוחמים בלבנון, תוקפים את חיזבאללה, ופועלים להסרת כל איום מיישובי הצפון. אנו עוקבים בדריכות אחר המתרחש באיראן, ומוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה, במידה ונידרש לכך".

הוא פנה למשרתים ואמר: "המסלול ממנו ממריא החיל, הוא מסלול החיים שלכם, הוא הבחירה שלכם - הבחירה בשירות. בעיני, בוודאי בימים אלה, אין בחירה ראויה מזו, מוסרית, ערכית - זוהי הרוח הישראלית. לבחור להקדיש את עצמך, להגן מבחוץ, ללכד מבפנים - להיות חלק מצבא העם של מדינת ישראל".

"מפקד חיל האוויר התשעה עשר של מדינת ישראל - אלוף תומר בר, כל שתיארתי, כל שעשה החיל - בהובלתך, בדמותך - מנהיגות ברוח של ביזור ושותפות. באנושיות, בצניעות וביכולת הרתימה יוצאת הדופן שלך, באמון שרוכשים לך ובגישה הפיקודית האמיצה שלך - שמרת על חיל האוויר מלוכד. הובלת אותנו ברגעים של צער וכאב, המראת את כל החיל לפסגות ולהישגים בשבע זירות - לפרקים היסטוריים שייכתבו בספר דברי הימים של החיל", חתם.