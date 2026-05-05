הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ) סיימה אמש סדרת פגישות ארגוניות בעיר טירה, שעמדו בסימן הרחבת שורות המפלגה לקראת הבחירות הקרובות לכנסת.

בתום הדיונים הודיעה המפלגה כי תתמודד בבחירות במסגרת "הרשימה המשותפת", אותה הגדירה כרשימה פלורליסטית וטכנית.

ברע"מ הדגישו את החשיבות שבתפיסת מקום משפיע על קבלת ההחלטות במישור הממשלתי. המפלגה שואפת לתרגם את דרישות החברה הערבית להישגים מעשיים, להגן על האינטרסים של הציבור הערבי ולבנות כוח פוליטי שיוכל להתמודד עם אתגרי הפשיעה, הדיור והחינוך.

כחלק מהיערכותה, קראה המפלגה לציבור הערבי להצטרף לקבוצות הפעילים וליטול חלק מוביל בתוך המפלגה.

רשימת האתגרים שסימנה המפלגה כוללת גם את המאבק בהסתה, ההכרה בכפרי הנגב וסוגיות תעסוקה הדורשות פעולה פוליטית מאורגנת.

רע"מ קראה לכל "בני העם הערבי" להצטרף לקבוצות הפעילים והמשפיעים וליטול חלק מוביל ויוזם בתוך המפלגה.

חבר הכנסת מנסור עבאס, העומד בראש המפלגה, הבהיר לאחרונה כי המשימה העיקרית היא הגדלת הכוח הפוליטי של הציבור הערבי. לדבריו, צעד זה חיוני כדי לבלום את ניצחון מפלגות הימין ולאפשר את השתלבות המפלגה בקואליציית "התיקון" הבאה.