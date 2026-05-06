מוסא אבו מרזוק, ראש מחלקת היחסים הבינלאומיים בארגון הטרור חמאס, אומר כי חמאס מחויב להסכם הפסקת האש, מילא את כל ההתחייבויות שנדרשו ממנו בשלב הראשון, והוא מקיים קשר רציף ומתמשך עם כל הארגונים הפלסטיניים במטרה לגבש עמדה פלסטינית מאוחדת כלפי ההצעות ליישום יתר שלבי ההסכם.

בראיון לעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" אמר אבו מרזוק כי ניקולאי מילדנוב, נציג "מועצת השלום", מוביל כיום את המשא ומתן בין הצדדים, ומציג את עצמו כמי שפועל למען מאמצי השלום.

ואולם, לדבריו, הרעיונות שהועלו לאחרונה סוטים מההסכם ומתחשבים יתר על המידה ברצונותיה של ישראל. אבו מרזוק טען כי המו"מ נועד לשרת את האינטרס של צד אחד בלבד - ישראל - הדורשת לפרק את כל הנשק מארגונים פלסטיניים, כולל אקדחים, ובתרחיש כזה עלולה להיווצר אנרכיה שתשרת את ישראל.

"לכן אנו חשים שהרעיונות שהציג לנו מילדנוב עוצבו במשרדו של ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו, תוך עקיפת אפילו מה שנכלל בהסכם שארם א-שייח' ובתוכניתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ", אמר אבו מרזוק.

לדבריו, מה שמתרחש אינו יכול להיקרא מו"מ הוגן או מקצועי, אלא ניסיון לכפות דרישות ישראליות בלבוש חדש, ולכן יש לתקן את מסלול המו"מ כך שישמור על זכויותיו המלאות של העם הפלסטיני.

בהתייחסו לשאלת פריקת הנשק שבידי חמאס, אמר אבו מרזוק כי כל אמירה בנושא לפני שישראל תמלא את כל התחייבויותיה משמעותה למעשה "המשך המלחמה".

אבו מרזוק קרא למתווכים ולקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל כדי שתממש את התחייבויותיה בשני שלבי ההסכם, וכן לאפשר את הגעתה של הוועדה המינהלית לרצועת עזה, כדי שתוכל לבצע את תפקידה.