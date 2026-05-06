כתב התאגיד רובי המרשלג ביקר בדרום לבנון והציג את המציאות המורכבת של לוחמי צה"ל הפועלים בגזרה.

למרות השיח המדיני על הפסקת אש אפשרית, הכוחות בשטח ממשיכים לנהל לחימה עצימה וממוקדת מול תשתיות הטרור בכפרים השונים.

במהלך הסיור בשטח הופעלה התרעת "פטיש אוויר" בעקבות זיהוי איום של רחפנים באוויר. צוותי התקשורת נדרשו לעלות באופן מיידי על הרכבים כדי להתגונן מפני האיום.

בצה"ל מגדירים את המצב הנוכחי כ"הפסקת אש תחת אש". הכוחות מתמודדים באופן יומיומי עם איומים מגוונים, כאשר איום הרחפנים מהווה את אחד האתגרים המרכזיים איתם מתמודדים הלוחמים בקו המגע.

הפעילות המבצעית מתמקדת בתוך הכפרים הלבנוניים הסמוכים לגבול, מתוך מטרה להשמיד תשתיות התקפיות של חיזבאללה.