הרב חיים סבתו, ראש ישיבת מעלה אדומים, ספד לדיין הרב יהודה גליק, שהלך לעולמו ושימש כר"מ בישיבה בשנותיה הראשונות.

הרב סבתו תיאר את הרב גליק כאחד מהעמודים שעליהם נשענה הישיבה בראשית דרכה. "הרב יהודה גליק היה ר"מ בישיבה בשנותיה הראשונות. הוא גר עם משפחתו בצריף במעלה אדומים, משפחתו הצעירה ובניו הצעירים, וליווה את הישיבה באהבה ובנאמנות כל ימיו", אמר הרב סבתו.

עוד הוסיף, "היה תלמיד חכם מובהק, ישר דרך, עניו ושפל". הרב סבתו סיפר כי הרב זלמן נחמיה גולדברג המליץ בעבר לקבל את הרב גליק לישיבה ואמר עליו, "הרב יהודה גליק תלמיד חכם מובהק, בעל סברה ישרה וגדול במידות".