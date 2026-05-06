טורקיה ממשיכה להאיץ את המרוץ לחימוש אסטרטגי ואתמול (שלישי) הציגה את מה שנראה כשיא החדש של התעשייה הביטחונית המקומית: הטיל הבליסטי הבין-יבשתי הראשון של המדינה.

הטיל שזכה לשם "יילדירימהאן" נחשף בפתיחת תערוכת ההגנה והחלל היוקרתית באיסטנבול, בנוכחות משלחות צבאיות מרחבי העולם, וסיפק הצצה ליכולות שהיו שמורות עד כה למעצמות על בלבד.

על פי נתוני משרד ההגנה הטורקי, מדובר בטיל היפרסוני בעל ביצועים חזקים עם טווח של עד 6,000 קילומטרים, מהירות שיוט של 9 מאך, עם יכולת להגיע לשיא של 25 מאך וארבעה מנועי הנעה רקטיים הפועלים על דלק נוזלי.

תחת הנהגתו של ארדואן, טורקיה אינה מסתפקת בייצור כטב"מים שהפכו לשם דבר בעולםאלא מכוונת ליצירת מאזן אימה חדש. פיתוח ה"יילדירימהאן" מגיע במקביל למאמצים דיפלומטיים נרחבים של אנקרה לגבש ברית ביטחונית עם מצרים, סעודיה ופקיסטן, וכן לניסיונותיה להשיג השפעה ישירה בנעשה ברצועת עזה ובזירה הפלסטינית.