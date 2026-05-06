אריה גולן משתלח בשר סמוטריץ' באדיבות כאן 11

שדרן הרדיו הוותיק, אריה גולן, השתלח הבוקר (רביעי) בצורה חריפה במיוחד בשר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

הוא פתח את יומן הבוקר בכאן רשת ב' ותקף את שר האוצר. "בוקר טוב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', יו"ר הציונות הדתית. אדוני, מכיוון שמעולם לא התראיינת ביומן הבוקר, אז אין ברירה אלא לשאול אותך שאלה אחת בדרך הזה שנותרה לנו. מר סמוטריץ', עם יד על הלב - אם יש לך איבר כזה גופך - נניח שבמקום מאות הקיבוצניקים שנטבחו בשבעה באוקטובר היו נטבחים, חס ושלום, מאות מתנחלים ביהודה ושומרון. גם אז היית מגמד את הטבח הנורא הזה למחדל טקטי? כן?".

גולן הוסיף "האמת היא שכששומעים אותך מדבר כך על טבח ישראלים, שכנראה פחות יקרים לליבך, אז אולי מצעד הבהמות האמיתי - אינו מצעד הלהט"בים - שכך כינית אותו אז כשהיית עדיין פרחח צעיר".

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, הגיב "אחרי שנה וחצי שחוקי התאגיד למיניהם שקידמנו היו תקועים, העברנו את חוק תקציב התאגיד של ח"כ בוארון לוועדת הכספים. עכשיו זה בידיו של יו"ר ועדת הכספים ח"כ מילביצקי.

מדובר בחוק קצר הממוקד בקביעת התקציב ובפיקוח על התקציב שאפשר להעביר בתוך חודש. כמו שפעלתי להגשת החוק, לקידום החוק בוועדת השרים ולהעברתו בטרומית, כך אמשיך לקדם את הליכי החקיקה ככל שהכנסת תאפשר זאת. בידינו הדבר".

פרשן חדשות 12 עמית סגל כתב בעקבות הדברים "הבעיה העיקרית עם דבריו של אריה גולן הבוקר אינה שנאת החינם - הבעיה שהיא לא חינם אלא על חשבוננו".

העיתונאי חגי סגל הגיב "אריה גולן שבר הבוקר שיא חדש במסגרת הפקעת השידור הציבורי לטובת קידום דעותיו הפרטיות והשתלחויות פרועות בפוליטיקאים שנואי נפשו. בנאום הפתיחה הארסי של היומן נגד סמוטריץ הוא בעצם חזר על העלילה שלמתנחלים מסוימים פחות אכפת כביכול מטבח 7.10 מכיוון שנרצחו שם קיבוצניקים".

קלמן ליבסקינד, שמשדר באותה תחנה מיד אחרי גולן, כתב "השעה שבע. עוד בוקר שבו אזרחי ישראל זכאים לשאול למה הם צריכים שידורי תעמולה ציבוריים".

יש לציין שכמעט מדי יום פותח גולן את התוכנית בהבעת דעותיו הפוליטיות האישיות. גם שלשום נשא גולן נאום פוליטי בתחילת התוכנית. "חצי שנה לבחירות, בצד אחד יש מחנה אחד מלוכד, מאוחד, נחוש להישאר בשלטון, כשאיש לא מאיים ומערער על מנהיגותו ארוכת השנים של נתניהו. ואילו בצד השני קמה כל יום עוד מפלגה. נתניהו משקיף עליהם מלשכת ראש הממשלה בירושלים ולוחש לעצמו את המשפט האלמותי של שדר הספורט יורם ארבל 'ככה לא בונים חומה'".