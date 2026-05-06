הרב רחמים אליהו מאזוז זצ"ל, מראשי ישיבת 'כסא רחמים' ונשיא 'מכון הרב מצליח' שעל יד הישיבה, הלך לעולמו לאחר הידרדרות במצבו הרפואי.

הרב מאזוז היה אחיהם הצעיר של ראש הישיבה הרב מאיר מאזוז זצ"ל וראש הישיבה הרב צמח מאזוז, ובישיבה כונה במשך השנים "הגאון הפוסק".

הרב מאזוז נולד בי"ז בכסלו ה'תש"ט, ובחודש חשון ה'תשכ"ט נישא לרעייתו הרבנית תמר, בתם של רבי מרדכי ומזאלה חדאד. לפי עדות אחיו הרב מאיר מאזוז זצ"ל, כבר בצעירותו היה אביו הרב מצליח מאזוז זצוק"ל מוסר לו שאלות הלכתיות לעיון, בשל בקיאותו הרבה בספרי אחרונים ושו"ת.

לאחר רצח אביו בעל ה'איש מצליח' הי"ד, היה הראשון מבני המשפחה שעזב את תוניס בדרכו לארץ ישראל, בעקבות חלום שראתה אמו הרבנית. לאחר שהות של כחודשיים וחצי במחנה עולים בצרפת ושבוע הפלגה בים דרך יוון, הגיע ארצה יחד עם בני משפחתו.

במשך עשרות שנים עמד בראש כולל האברכים של ישיבת 'כסא רחמים' ומסר שיעורים לבחורים מצטיינים בספר 'שער המלך' ובסוגיות מורכבות בש"ס. לצד זאת עסק בעריכת ספרי אביו, בהם שו"ת 'איש מצליח' ו'מצמיח ישועה', וכן נודע בציבור הרחב בזכות הגהות 'איש מצליח' על המשנה ברורה.

הראשון לציון הרב דוד יוסף התבטא בעבר על כתיבתו ואמר, "אני בקי גדול בסגנונו של אבי הגדול מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, אבל היחיד שמתי שאני קורא את כתביו אני מתבלבל וחושב שזה אבא מרן הרב עובדיה, זה הרב רחמים מאזוז. גאון מופלא ממש, שהדור שלנו לא מספיק מכיר".

בשלהי חודש חשון, בשל הידרדרות במצבו הרפואי, נוספו לו השמות 'חיים' ו'שלום' לאחר התייעצות עם אחיו הרב צמח מאזוז וחתנו הרב אליהו בנימין מאדאר.