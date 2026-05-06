במערכת הביטחון דוחפים לחידוש המערכה נגד איראן, כך דווח ביומן הבוקר בגלי צה"ל. בכירים אומרים כי יש צורך להנחית על האיראנים מהלומות נוספות, מתוך הערכה כי הדבר עשוי להשפיע על עמדותיהם במשא ומתן.

לדבריהם, במערכה האחרונה לא הותקפו כלל היעדים שישראל ביקשה לתקוף, ובהם מתקני אנרגיה ונפט באיראן. כעת, הם סבורים, קיימת הזדמנות להשלים את התקיפות שלא בוצעו.

אחד הבכירים אמר, "יש פוטנציאל שזה יביא את האיראנים להתגמש, אבל לא ניתן להבטיח זאת". עוד הוסיף כי חידוש המלחמה עשוי להחליש את איראן ולדחוק אותה לפינה, אך לא בהכרח יביא לכניעה או להסכמה לכל הדרישות.

ביחס להתפתחויות האחרונות במפרץ, מעריכים במערכת הביטחון כי יש לאפשר לארצות הברית להוביל את המהלכים בשלב זה. לדבריהם, אין זה נכון שישראל תתערב כעת, אלא אם איראן תירה לעבר ישראל.

עוד ציינו הבכירים כי שלשום נערכה הפגנה בבזאר האיראני, והדגישו כי הלחץ הכלכלי גובר. "המצור לוחץ את איראן מאוד. כל יום שעובר לוחץ אותם יותר, אבל אי אפשר לחכות לנצח. אם הולכים על חידוש המערכה - זה צריך לקרות בקרוב", אמרו.