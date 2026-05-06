סבתא וחמישה נכדים חולצו בנחל עמוד דוברות המשטרה

מתנדבי יחידת החילוץ "גליל-כרמל" של משטרת ישראל סיימו בשעות הלילה המאוחרות מבצע חילוץ מורכב בנחל עמוד.

שישה בני משפחה, סבתא וחמישה נכדים בגילאי 10 עד 15 מצפת, איבדו את דרכם בעת שניסו להגיע רגלית להילולת ל"ג בעומר במירון. הקבוצה נמצאה לכודה על מצוק מסוכן במתלול המערבי של הנחל ללא יכולת להמשיך בדרכם.

האירוע החל בשעות הערב המוקדמות כאשר הסבתא יצרה קשר עם מוקד המשטרה ודיווחה כי בני המשפחה תקועים בשטח. המשפחה ניסתה לעבור מצפת למירון דרך תנאי שטח קשים. הגשם שירד באזור הפך את המדרונות לחלקים ומסוכנים במיוחד עבור הקבוצה.

עם קבלת הקריאה הוקם חפ"ק בחניון כפר שמאי וצוותי האיתור החלו בסריקות תוך הפעלת צופרים ליצירת קשר קולי.

רחפן של "איחוד הצלה" איתר את המשפחה בלב המצוק והאיר את הנקודה עבור המחלצים שהטילו מהאוויר פנס ושמיכות טרמיות. בשל המורכבות הטופוגרפית, הוזנק צוות טג"ח שבנה מערכת חבלים לחילוץ בני המשפחה אחד-אחד אל מחוץ לערוץ.

פראמדיק היחידה בדק את בני המשפחה בתום החילוץ והם פונו לביתם כשהם בריאים ושלמים. זהו יום העבודה השני ברציפות של מתנדבי היחידה בגזרת מירון, לאחר שגם ביום הקודם חולצו מתפללים ומטיילים באזור. ביחידה הדגישו כי השילוב של תנאי שטח מורכבים ומזג אוויר הפכפך עלול להסתיים באסון.