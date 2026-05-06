חבר הכנסת מטעם מפלגת תע"ל, אחמד טיבי, התייחס היום (רביעי) בריאיון ל-103FM ליום ההולדת של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בו קיבל מרעייתו אילה עוגה שעליה מצויר חבל תלייה לצד הכיתוב "לפעמים חלומות מתגשמים" - זאת כסמל לחוק עונש מוות למחבלים שעבר בקריאה שנייה ושלישית במרץ האחרון.

"אני נאלץ להשתמש בפונקציה הנוספת שלי כרופא למרות שהמקרה הזה לא בהתמחות שלי", טען. "המשפחה הזאת צריכה פסיכיאטר דחוף. דחוף. מדובר בשני פסיכופתיים, אבל הפסיכופתיה הזאת, ישלה תומכים בציבור הישראלי".

"בדרך כלל בעוגת ים הולדת מאחלים עתיד טוב יותר, אהבה. האנשים האלה מקדשים שנאה ומוות, ולכן באמת המצב הזה הוא מצב רפואי פסיכיאטרי שדורש טיפול". עוד הוסיף, כי "בינתיים, מה שאנחנו יכולים לעשות זה להקים רשימה משותפת שתזיז את האנשים האלה, תשנה את המציאות ותציל את כולנו".

בסביבת השר הגיבו לטיבי "ההתמחות היחידה של אחמד טיבי היא תמיכה בטרור, שאותה הוא רכש אצל רב המחבלים יאסר עראפת. עוצמה יהודית חזקה תמנע את הכנסת טיבי לממשלה".