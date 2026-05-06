בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל את בקשת רשמת העמותות במשרד המשפטים והורה על מתן צו פירוק לעמותת "המעשים ההומניטארים" המזוהה עם מפלגת רע"מ.

השופטת מרב בן ארי מינתה את עו"ד אביתר קרמר כמפרק העמותה, לאחר שהתגלו ליקויים חמורים ומתמשכים בפעילותה.

יחידת האכיפה והבקרה ברשות התאגידים הגישה את הבקשה בעקבות הליך פיקוח שהעלה כי העמותה קיימה פעילות במדינת אויב ובניגוד למטרותיה הרשומות.

ממצאי הפיקוח הצביעו על מניעת נתיבי בקרה ופיקוח על נכסי העמותה, ואף על חשש לפעילות משותפת עם ארגון טרור מוכרז.

בית המשפט קבע בהחלטתו כי העמותה הקצתה סכום זניח של 4.5% בלבד לקידום מטרותיה הרשומות, בעוד שמרבית המשאבים הופנו למטרות זרות בתימן, בצפון סוריה ובאפריקה. עוד צוין כי העמותה התנהלה בחוסר שקיפות כלפי רשמת העמותות ובית המשפט, וסבלה מאי סדרים כספיים המהווים עילה לפירוק.

ראש רשות התאגידים, עו"ד שולי אבני-שוהם, התייחסה להחלטה ואמרה, "הליכי האכיפה המבוצעים ברשות התאגידים נועדו להבטיח שעמותות שנמצאו הפרות חמורות בהתנהלותן לרבות - אי קיום מטרות, שימוש בכספי ונכסי העמותה למטרות זרות או חלוקת רווחים אסורה והברחת נכסים לידיים פרטיות - יועברו להליכי פירוק בפיקוח בית המשפט". היא הדגישה כי הרשות פועלת להגברת אמון הציבור במגזר השלישי ובשמירה על כספי הציבור.

לדבריה של אבני-שוהם, "אנו נפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו בשירות, בפיקוח ובאכיפה כדי למגר התנהלות מעין זו ולהגביר את אמון הציבור במגזר השלישי".