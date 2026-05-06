תחקיר חדש של מחלקת המחקר והמידע של מועצת יש"ע חושף כי בבחירות המקומיות האחרונות ברשות הפלסטינית נבחרו שורה של ראשי ערים ונבחרי ציבור המעורבים בהסתה חמורה.

לפי הממצאים, נבחרי הציבור עוסקים בהאדרת טרור, כאשר חלקם פועלים ברשויות הממוקמות דקות ספורות מיישובים ישראליים.

מהתחקיר עולה כי בעיר חברון, חבר מועצת העיר מעמר יוסף אלעויוי פרסם לאורך השנים תכנים הכוללים האדרת מחבלים והסתה נגד ארצות הברית.

ביריחו, ראש העיר סאלם ע'רוף השתתף בעצרות תמיכה באסירים ביטחוניים ואף היה מעורב בפרסומים התומכים במחבלים ששוחררו מהכלא הישראלי.

גם בעיר ג'נין נמצאו ממצאים דומים, כאשר ראש העיר הנבחר מוחמד ג'ראר זוכה לתמיכה ממשפחתו המנציחה ומפארת מחבלים.

התחקיר מדגיש כי לא מדובר במקרים בודדים, אלא בתופעה רחבה בקרב הדרג הנבחר ברשויות הפלסטיניות השונות.

מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, התייחס לממצאים ואמר, "התחקיר חושף מציאות בלתי נתפסת, ראשי ערים שנבחרו הם ראשי ערים שמנהלים רשויות במרחק עשר דקות מכפר סבא ועשרים דקות ממודיעין, עוסקים בהאדרת טרור ובקריאות להשמדת ישראל".

לדבריו, מדובר בנבחרי ציבור רשמיים המעניקים רוח גבית לטרור, "לא מדובר באויב רחוק, אלא בנבחרי ציבור רשמיים שמעניקים רוח גבית למחבלים מעבר לפינה. מדינת ישראל חייבת להפסיק לעצום עיניים מול מנגנון ההסתה הזה. מי שמכשיר את 'מבול אל-אקצא' בלב ישראל, מוכיח שוב שהרשות הפלסטינית היא סכנה קיומית ולא פרטנר".