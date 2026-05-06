ארגון צהר משיב למתקפות משב

יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, הגיב בפינתו "רוח סתיו" בערוץ 'משב' לסערה שהתעוררה סביב עמדת הארגון בנושא שילוב נשים בחיל השריון.

בשבוע שעבר קרא הארגון לצה"ל לנהל דיאלוג עם ראשי הישיבות כדי למנוע פגיעה באורח חייהם של החיילים הדתיים, קריאה שגררה ביקורת חריפה מצד השמאל שציפו כי הארגון יתמוך במהלך גיוס הבנות לשריון באופן גורף.

הרב סתיו הבהיר כי הודעת הארגון כללה שני מסרים מרכזיים: "אחד, צריך למצוא את הדרך שבה הבנות תשרתנה באופן שלא יפגע בצרכים ובערכים של החיילים הדתיים. השני, הצבא נקרא לנהל דיאלוג ושיח עם ראשי הישיבות כדי למצוא פתרון מאוזן".

הרב התייחס לביקורת שהוטחה בארגון: "פנו אליי לא מעט אנשים ואמרו 'ציפינו שתהיו ליברליים יותר, מתונים יותר, שתוותרו על זה'. ליברליות אמיתית פירושה שאני מכיר בערכים של האחר גם כשהוא חולק עליי. מה שנחשף לנגד עיניי הוא שיש אנשים שמאוד-מאוד פתוחים, אבל הם פתוחים רק לדעות של עצמם. כשהם שומעים דעה אחרת, הם לא מסוגלים לשמוע או להכיל אותה, הפתיחות והליברליות שלהם היא חד-צדדית".

בדבריו, הדגיש כי "צהר מאז היווסדו הוא ארגון רבנים אורתודוקסי שמחויב להלכה. נמשיך להביע את עמדותינו בלי לסטות מהן, גם בנושאים הלכתיים שקשורים לצניעות. לא נחמיר במקום שלא צריך להחמיר, ולא נקל מעבר למה שההלכה מאפשרת. אנחנו נמשיך לעמוד על קוצו של יו"ד כלפי חוץ וכלפי פנים".

לסיום חתם את דבריו במסר של אחדות ואהבת ישראל, והבהיר כי חרף ההתקפות, הארגון ימשיך לפעול לחיבורים בעם: "אנחנו לא מתייאשים מאף אדם ומאף יהודי, מתוך אהבה גדולה לעם ישראל. אנחנו נחושים למשהו הרבה יותר גדול - עם ישראל שחי ביחד, עם חילוקי הדעות. נעשה כל מאמץ לממש את החזון הזה: נחלוק האחד על השני מתוך כבוד, ונבקר האחד את השני מתוך הערכה".