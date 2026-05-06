בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, הוציא אתמול צו ביניים האוסר על הרחבת שידורי תחנות הרדיו החרדיות 'קול חי' ו'קול ברמה'.

הצו מורה על הפסקה מיידית של השידורים מחוץ לאזור הזיכיון המקורי של התחנות, ובכך מבטל למעשה את האישור שניתן להן לשדר בתדר ארצי.

ההחלטה התקבלה על ידי הרכב של שלושה שופטים בעקבות דיון שנערך שלשום. השופטים ציינו בצו את עמדת פיקוד העורף, לפיה הרחבת תחום השידורים אינה נדרשת מבחינה מבצעית בעת הזו.

במרכז המחלוקת עומדות החלטות מועצת הרשות השנייה להרחיב את אזורי הזיכיון של התחנות החרדיות בחסות מצב החירום בעורף.

ההיתר ניתן תחילה ביוני האחרון עם פרוץ מבצע 'עם כלביא', והורחב שוב עם תחילת מבצע 'שאגת הארי'.

ההיתר שבוטל כלל את תחנת 'קול חי' בבעלות יצחק מירילשוילי ו'קול ברמה' בבעלות צבי עמר ויצחק אזולאי. יחד איתן נכללו בהיתר גם תחנות הרדיו האזוריות בשפה הערבית 'א-שמס' ו'נאס', וכן תחנת 'פרוויה' המשדרת בשפה הרוסית.

מהרשות השנייה נמסר בתגובה להחלטה, "צר לנו על החלטת בג"ץ, אשר פוגעת בראש ובראשונה בתושבי הצפון שעדיין נמצאים במצב לחימה וכן באוכלוסיות רבות במדינת ישראל שהחשיפה לרדיו בשפה הערבית ובשפה הרוסית היא קריטית עבורן".