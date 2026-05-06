גבר כבן 27 נפצע הבוקר (רביעי) באורח בינוני כתוצאה מירי ברחוב צבי הרלינג בבני ברק.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני בזירה ופינו אותו להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר.

כוחות משטרת בני ברק הגיעו למקום באופן מיידי והחלו בביצוע סריקות נרחבות באזור על מנת לאתר חשודים במעשה. מהמשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נבדקות, וכי הרקע למעשה הוא ככל הנראה פלילי.

חובשי הצלה, דניאל הורברג ופרויקה ויינברגר, סיפרו כי כשהגיעו למקום מצאו את הגבר עם חבלה חודרת בפלג גופו העליון. יחד עם צוותי מד"א הם העניקו לו טיפול הכולל עצירת דימומים וחבישות, והוא פונה לחדר הטראומה בבית החולים במצב בינוני-קשה.

עקיבא קאופמן, מוישי מילר ושלמה קצין, חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו, "הענקנו סיוע רפואי בזירה לצעיר (בן 27) שלדברי עוברי אורח נפצע כתוצאה מאלימות. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים להמשך קבלת טיפול רפואי כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה".