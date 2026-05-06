מנכ"ל חברת התעופה ישראייר, אורי סירקיס, זומן ל"שימוע" בירושלים בפני ועדה המורכבת מגורמים חרדים בכירים.

מטרת המפגש, כך לפי דיווח בחדשות 12, היא להפעיל לחץ על החברה להפסיק את פעילות הטיסות שלה במהלך השבת, תוך איום בחרם צרכני נרחב בעולם החרדי אם המצב יימשך.

נכון להיום, ישראייר וארקיע הן חברות התעופה הישראליות היחידות המפעילות טיסות בשבת, בניגוד לחברת אל על שנמנעת מכך מזה שנים.

עבור ישראייר מדובר בפלח שוק משמעותי, הכולל הפעלת טיסות באמצעות מטוסים חכורים גם במהלך ימי המנוחה.

האירוע נחשב למשמעותי ביותר בענף התעופה המקומי, שכן אם תיכנע ישראייר ללחצים, תישאר ארקיע החברה הישראלית היחידה שטסה בשבת.

לזהות הבעלים של ישראייר, איש העסקים רמי לוי, יש משקל רב במשבר לאור זיקתו העמוקה לצרכנות החרדית ברשתות המזון שבבעלותו.