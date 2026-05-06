זירת התאונה בעפולה מד"א

בבית החולים העמק בעפולה נקבע מותה של שירה רחל שינא בת ה-16, תושבת קריית יערים טלז סטון.

המנוחה נפצעה אמש באורח קשה מאוד בתאונת דרכים בצומת חטיבת כפיר בעיר, בעוד אחותה נפצעה באורח בינוני וממשיכה לקבל טיפול רפואי בבית החולים.

הטרגדיה התרחשה כאשר המנוחה הגיעה לביקור אצל אחותה המתגוררת בעפולה. השתיים יצאו בשעות הערב להליכה משותפת, ובמהלכה פגע בהן רכב חולף שגרם לפציעתן הקשה של שתי הצעירות.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לנערות טיפול רפואי ראשוני ופינו אותן לחדר הטראומה בבית החולים 'העמק'.

למרות מאמצי הרופאים להציל את חייה של שירה רחל, הבוקר נאלצו הצוותים הרפואיים לקבוע את מותה בטרם עת.

חברותיה לסמינר ובני משפחתה קיבלו בתדהמה ובכאב רב את הבשורה על פטירתה הפתאומית. היא למדה בסמינר בירושלים והייתה מוכרת בקרב חברותיה כתלמידה בעלת יראת שמיים ומידות טובות.

חובש מד"א מוחמד שנאן, סיפר: "ראינו את 2 הולכות הרגל כשהן בהכרה מעורפלת וסובלות מחבלות קשות בגופן. הענקנו להן טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותן לבית החולים כשמצבן קשה".