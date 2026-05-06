שלושה ערבים שהורשעו בתקיפת משפחת יושובייב בשכונת שמעון הצדיק בירושלים ישלמו למשפחה פיצויים בסך 50,000 ש"ח במסגרת הסכם פשרה.

הסכום מצטרף לתשלומי פיצויים נוספים שנפסקו למשפחה בעבר, העומדים על קרוב ל-170,000 ש"ח בגין הסבל והכאב שנגרמו לבני המשפחה.

לאורך תקופה ממושכת נזרקו בקבוקי תבערה לעבר בית המשפחה, כאשר באחד המקרים הוצת חדר הילדים ונשרף כליל.

בכתב התביעה נכתב כי המשפחה הייתה נתונה להתקפות טרור חוזרות ונשנות ממניע גזעני, וכי לאחר ההצתה נאלצו בני המשפחה להתגורר תקופה ארוכה מחוץ לביתם עד לשיקומו.

כתב התביעה פירט את הנזקים הנפשיים והכלכליים שנגרמו לבני הזוג, טל ורעות יושובייב. טל נאלץ להפסיד שנת לימודים אקדמית, ורעות הייתה בהיריון מתקדם ולאחר לידה במהלך תקופת ההתקפות, דבר שפגע קשות ביציבות המשפחתית וביכולתם לנהל אורח חיים תקין.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו, שייצג את המשפחה, מסר, "ידע כל מי שמפעיל טרור נגד עם ישראל שנרדוף אחריו עד שיגבה ממנו מחיר כבד על מעשיו". הוא הוסיף כי החזית הכלכלית של תביעות נגד מחבלים מהווה כלי חשוב במלחמה בטרור ובשמירה על בטחון תושבי הבירה.

לדבריו של בלייכר, "עם ישראל נתון למלחמה בלתי פוסקת במבקשי רעתו בכל החזיתות, וכך גם מול האויב שגר בכל ערי ארץ ישראל ובבירה בירושלים". הפיצויים שנפסקו נועדו להוות גורם מרתיע ולספק מזור חלקי למשפחה שרכושה וחייה הועמדו בסכנה ממשית מספר פעמים.