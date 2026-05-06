ספינת התענוגות ההולנדית שעל סיפונה התפרץ נגיף "הנטה" שגרם למותם של שלושה נוסעים, תעגון בימים הקרובים בחופי האיים הקנריים.

הספינה יצאה מארגנטינה בדרכה למסע תענוגות על פני האוקיינוס האטלנטי. לפני מספר ימים חשו חלק מהנוסעים ברע, והרופא שהיה עם הספינה גילה כי הם לקו בנגיף "הנטה וירוס" שהביא למותם.

בימים האחרונים החלו נוסעים אחרים להתלונן על תחושות מחלה, והנוסעים התבקשו להישאר בתאיהם.

מפעילת הספינה, חברת Oceanwide Expeditions, מסרה כי 149 נוסעים על הסיפון הספינה, מ-23 מדינות, "נותרו על הסיפון תחת אמצעי זהירות מחמירים. האיים הקנריים הם המיקום הקרוב ביותר עם היכולות הנדרשות. לספרד יש חובה מוסרית ומשפטית לסייע לאנשים אלה, ביניהם מספר אזרחים ספרדים".

הספינה אמורה להגיע לחופי האיים הקנריים בתוך שלושה ימים, כאשר גופות הנוסעים המתים יוחזרו למדינותיהם.

הנוסעים יעברו בידוק רפואי קפדני, ואלו שנדבקו בנגיף יועברו לבתי החולים המקומיים. מי שיימצא בריא, יוכל לחזור למדינתו.

ממשרד הבריאות הספרדי נמסר כי "לאחר ההגעה לאיים הקנריים, הצוות והנוסעים ייבדקו, יינתן להם כל טיפול נדרש ולאחר מכן יוכלו להתחיל את מסעם חזרה הביתה. כל האינטראקציות עם אלו שהיו על הספינה יתקיימו בחללים מיוחדים ותחבורה שהוקמו במיוחד למצב זה, כדי לסייע בהימנעות מכל מגע עם האוכלוסייה המקומית ולהבטיח את בטיחותם של אנשי הצוות הרפואי".