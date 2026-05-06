הכתב הפוליטי של כאן חדשות, מיכאל שמש, עוזב את תאגיד השידור הציבורי לאחר תשע שנים של עשייה עיתונאית ועובר למערכת חדשות 13.

בין הישגיו הבולטים נמנים חשיפת פרשת המסמכים המסווגים בלשכת רה"מ, הקלטות בצלאל סמוטריץ' ערב הבחירות, ובדיקת המשטרה נגד צחי ברוורמן בפברואר האחרון.

הוא יחליף בתפקיד את ליאור קינן, שלפי חדשות 13 "ביקשה להתרכז בתכנית 'שישי' בהגשתה. קינן תישאר חלק מצוות הפרשנים והמגישים המובילים של החברה".

מנכ"לית חדשות 13, טלי בן עובדיה, בירכה על המינוי ומסרה, "מיכאל שמש הוא סמל לעיתונות חסרת פשרות וללא מורא. אנו שמחים וגאים לצרף אותו לנבחרת המנצחת של חדשות 13, ומבטיחים להמשיך לבנות כאן חברת חדשות איכותית ומובילה".

שמש מסר: "אחרי שנים מרתקות בתאגיד השידור הציבורי, שהיה לי לבית חם ולבית ספר לעיתונות מקצועית, עם חברים קרובים ואנשי מקצוע מעולים, אני נרגש להצטרף לחדשות 13. אני מצפה להתחיל לעבוד עם הנבחרת המצוינת של הערוץ ומקווה שאצליח להביא לצופים סיפורים טובים וחשובים".

הצטרפותו של שמש היא חלק ממהלך אסטרטגי של רשת 13, הכולל גם את מינויו של סולימאן מסוודה לשליח הערוץ בארה"ב ופרשן בכיר.