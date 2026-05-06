דובר צה"ל בערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, פרסם הודעת פינוי דחופה לכעשרה כפרים בדרום לבנון.

באופן חריג, ההודעה כוללת גם כפרים הממוקמים מצפון לנהר הליטאני, זאת על רקע המשך הפעילות המבצעית נגד תשתיות הטרור במרחב.

"בעקבות הפרת הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, צבא ההגנה נאלץ לפעול נגדו בנחישות", כתב אדרעי בחשבון ה-X שלו. הוא הוסיף אזהרה מפורשת לתושבים המקומיים וציין, "כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה מסכן את חייו!".

במקביל, חיל האוויר תקף אתמול מספר מבנים ששימשו את חיזבאללה לצרכים צבאיים בדרום לבנון, בהכוונת כוחות חטיבה 226 ובסיוע לאוגדה 146.

המבנים הותקפו בעת ששהו בתוכם מחבלים שעסקו בקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל, ובמהלך התקיפות חוסלו מספר מחבלים.

לאורך היממה האחרונה הותקפו כ-25 מטרות של הארגון, בהן מחסן אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות. במהלך הלילה יירט חיל האוויר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב הפעילות של כוחות צה"ל בדרום המדינה.

בשעות האחרונות נרשמו מספר אירועים שבהם שיגר חיזבאללה רקטות, רחפני נפץ ופצצות מרגמה שנפלו בסמוך לכוחות הפועלים בשטח. מדובר צה"ל נמסר כי בכל האירועים הללו אין נפגעים לכוחותינו.