משרד החינוך בסינגפור הודיע כי תלמידים בבתי ספר שיתעללו בחבריהם ללימודים, בצורה פיזית או ברשתות החברתיות, עלולים לעמוד בפני עונש הלקאה במקל.

על פי משרד החינוך בסינגפור, ההלקאות יהוו עונש רק עבור תלמידים החל מגיל 9, ולתלמידים בלבד. על פי החוק בסינגפור "בנות ונשים לא ייענשו במכות מקל".

כתחליף, תלמידות שיתעללו בעמיתיהן ללימודים יעמדו בפני עונשים של השעיה, מעצר או שינוי ציוניהן כעונש.

שר החינוך של סינגפור, דזמונד לי, אמר כי "הלקאה תשמש רק כמוצא אחרון עבור הפרות חמורות, עם אמצעי הגנה מחמירים".

לדבריו, "בתי הספר שלנו משתמשים במכות מקל כאמצעי משמעת אם כל האמצעים האחרים אינם מספקים, בהתחשב בחומרת ההתנהגות הלא הולמת. בתי הספר פועלים לפי פרוטוקולים מחמירים כדי להבטיח את בטיחותו של התלמיד".

בהמשך הדגיש כי "מנהלי בתי הספר ישקלו גורמים נוספים כמו בגרות התלמיד ואם הלקאה תעזור לתלמיד ללמוד מטעותו ולהבין את חומרת מעשיו. השימוש במקל צריך להיות מאושר על ידי מנהל בית הספר ויתבצע רק על ידי מורים מורשים. לאחר מכן, בית הספר יצטרך לעקוב אחר רווחתו והתקדמותו של התלמיד, כולל מתן ייעוץ".

ארגון הבריאות העולמי פרסם בשנה שעברה דו"ח המגנה בתוקף את השימוש במלקות כעונש עבור ילדים ובני נוער. "הלקאה גורמת נזק משמעותי לבריאותם והתפתחותם של הילדים", נכתב בדו"ח.