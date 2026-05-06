ליברמן על הישיבה עם נתניהו ערוץ 7

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, קיים היום מסיבת עיתונאים לצד חברי מפלגתו וקבע את יעדי המפלגה למערכת הבחירות הקרובה.

ליברמן הציב שתי מטרות מרכזיות: החלפת הממשלה הנוכחית ומינויו לתפקיד ראש הממשלה הבא.

במהלך דבריו התייחס בחריפות לאפשרות של שיתוף פעולה עתידי עם ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו: "שיתהפך העולם אני לא אשב עם נתניהו וזה לא פסילה אישית", הצהיר ליברמן והוסיף כי "הוא לא יכול להיות שותף לקואליציה עתידית, נקודה".

הוא הטיל על נתניהו את האחריות למחדל השבעה באוקטובר וטען כי מי שבורח מאחריות ומונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית אינו ראוי לשבת בשום ממשלה. לדבריו, נתניהו אינו כשר אפילו לתפקיד שר לשיתוף פעולה אזורי.

בהמשך הדגיש כי הוא חותר להקמת "קואליציה של משרתים" וכי המהלך הראשון של הממשלה הבאה בראשותו יהיה הקמת ועדת חקירה ממלכתית. הוא ציין כי יעשה כל מהלך פוליטי שיביא לתוספת מנדטים במטרה להחליף את מה שכינה "ממשלת זדון".

מענה ליברמן לשאלת ערוץ 7 ערוץ 7

במענה לשאלת ערוץ 7 בנוגע לדרישת ראשות הממשלה במידה ולא יהיה ראש המפלגה הגדולה, סירב ליברמן להתחייב למתווה ספציפי.

הוא הדגיש כי כל הדיונים על רוטציה או מבנה הקואליציה יתקיימו רק לאחר פרסום תוצאות הבחירות בקלפיות, "לי יש שתי מטרות - החלפת ממשלה ולהיות ראש הממשלה. כל השאר, אנחנו נדבר אחרי יום הבחירות".

על הישיבה עם רע"מ אמר: "אני מכיר את מנסור עבאס. ישבתי איתו. הוא הראשון במנהיגות הערבית שאמר שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. הוא רוצה להיות ש"ס של הערבים. הבדלנות, זה לא מקובל עליי".

ליברמן הוסיף: "לא נשב עם רע"ם לא בגלל שהם ערבים, אלא בגלל שהם בדלנים. כל מי שפועלים להעמיק את הבדלנות בחברה הישראלית - הם לא פרטנרים".