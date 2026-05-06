לוחמי מג"ב מרכז ושוטרי מחוז מרכז עצרו היום (רביעי) תלמיד שהחזיק אקדח בבית ספר לחינוך מיוחד במושב בית עובד.

הדיווח למשטרה התקבל ממנהלת המוסד החינוכי, לאחר שהתלמיד שיתף אותה בתחושותיו וחשף את דבר קיומו של הנשק.

התלמיד סיפר למנהלת כי הוא חש מאוים על רקע סכסוך משפחתי וכי הוא נושא עמו את האקדח כדי להגביר את תחושת ביטחון האישי שלו.

עם קבלת המידע, הגיעו כוחות המשטרה למקום וביצעו בדיקה בכליו של החשוד בליווי הנהלת בית הספר.

במהלך הבדיקה אותר בתוך ילקוטו של התלמיד אקדח יחד עם מחסנית ותחמושת תואמת. הנשק נתפס על ידי השוטרים והועבר להמשך מיצוי ראיות במעבדות המשטרה.

החשוד, בן 20 תושב רמלה, עוכב על ידי הכוחות והועבר להמשך חקירה בתחנת יבנה. המשטרה ממשיכה בבדיקת נסיבות המקרה והמקור ממנו הגיע הנשק לידיו של הצעיר.