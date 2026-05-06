מחבלי הפרוטקשן ממשיכים להטיל אימה ברחבי הגליל ולבצע פעולות טרור המכוונות נגד מובילי המאבק בתופעה.

הלילה, סמוך לשעה 02:00, ניסו אלמונים להצית את רכבו של יריב בן עמי, מייסד ארגון "עד כאן" ובעלי חברת "הדסים", באירוע שני המכוון נגדו בתוך שבוע.

התקיפה הלילה מגיעה לאחר שבלילה שבין ראשון לשני נורו 24 קליעים לעבר רכבו של בן עמי, כחלק ממה שמוגדר בארגון כמאמצי השתקה נגד מי שנאבק בטרור הפרוטקשן.

בארגון "עד כאן" רואים במעשים אלו ניסיונות השתקה אלימים מצד גורמי פשיעה כנגד הפעילות הנחושה של הארגון למלחמה בתופעת הסחיטה.

בארגון הציבו למדינת ישראל דד-ליין של שבוע ימים לאחר רצף אירועים קשים שכללו הצתת שלושה אוטובוסים, ירי על אוטובוס נוסף והצתת רכב פרטי של משפחה המעורבת בחברת הסעות.

הבוקר הודיעו בארגון כי לאחר שהממשלה לא פעלה נגד התופעה, הם מחריפים את המאבק באופן עצמאי.

"עוד אירוע טרור חמור. אנחנו סיימנו לדבר, הגיע שלב המעשים: בעלי רישיון לנשק, יוצאי יחידות קרביות- הצטרפו אלינו. זה צו 8", דברי בן עמי.

החרפת המאבק כוללת קריאה לגיוס אזרחי של יוצאי יחידות קרביות ובעלי רישיון לנשק שייקחו חלק בפעילות הארגון. המהלך נועד לייצר מענה לתחושת חוסר הביטחון של התושבים ולפעול במקום שבו המדינה נמנעת מלעשות כן, לדברי ראשי הארגון.