שר החינוך יואב קיש הציב אולטימטום לראשי האוניברסיטאות בישראל, בדרישה לחתום על מסמך התחייבות לשמירה על ניטרליות מוסדית.

המהלך מגיע על רקע צעדים פוליטיים שנקטו ראשי המוסדות בשנים האחרונות, שלטענת השר פוגעים בתפקוד האקדמי התקין.

במסגרת המכתב ששלח, נדרשים ראשי המוסדות להתחייב להימנע מהבעת עמדה פוליטית מוסדית ולהבטיח את רציפות הפעילות האקדמית והמנהלתית.

השר דרש כי המוסדות ימנעו שיבושים, השבתות או שביתות שמקורם במחלוקות פוליטיות, ויבהירו כי אין מקום לפגיעה בהתנהלות מטעמים אלו.

שר החינוך הבהיר כי במידה וראשי האוניברסיטאות יסרבו לחתום על המסמך, הממשלה תפעל לקידום הצעת החוק של ח"כ אביחי בוארון שנועדה לעגן את גבולות הפעילות הפוליטית המותרת בקמפוסים ולשלול תקציבים ממוסדות שיחרגו ממנה.

"שמים סוף לפוליטיזציה של נשיאי האוניברסיטאות", מסר השר יואב קיש עם פרסום הדרישה. הוא הוסיף כי "אם הם מעוניינים לקדם אג'נדה פוליטית, הם מוזמנים להתפטר מתפקידם ולהתמודד בבחירות. מוסדות אקדמיים שיכנסו לזירה הפוליטית, נקדם חקיקה שתשלול מהם תקציבים".

מטרת המהלך, לדברי השר, היא למנוע פילוג בתוך המוסדות ולאפשר לכל חברי הסגל והסטודנטים לחקור ולהביע עמדות באופן חופשי.