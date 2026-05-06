המועצה האזורית שומרון ותנועת ההתיישבות "אמנה", בשיתוף החטיבה להתיישבות ומשרד ההתיישבות, פתחו הבוקר בקמפיין נרחב לגיוס וקליטת משפחות חדשות לגרעיני התיישבות ברחבי השומרון.

המבצע צפוי להימשך מספר חודשים ומטרתו לאייש 18 יישובים שונים, בדגש על אזור צפון השומרון.

היישובים החדשים מקודמים במסגרת תוכנית "מיליון בשומרון" שגובשה בשנת 2023 על ידי ראש המועצה יוסי דגן וצוות אנשי מקצוע. המטרה המרכזית של התוכנית היא הגדלת אוכלוסיית המועצה למיליון תושבים, תוך יצירת רצף התיישבות יהודי אסטרטגי וחיבור האזור לשאר חלקי הארץ.

בין הגרעינים הבולטים בקמפיין ניתן למצוא את היישובים שפונו בתוכנית ההתנתקות - חומש, שא-נור, כדים וגנים - וכן נקודות חדשות כמו הר עיבל, טמון ובזק.

חלק מהיישובים כבר אושרו בקבינט הממשלה וחלקם נמצאים בהליכי אישור, כאשר המועצה מדווחת על התעניינות שיא מצד משפחות עוד בשלבים המוקדמים.

דגן בירך על המהלך ומסר, "החלטת הקבינט היא ציון דרך היסטורי שמאפשר לנו להרחיב את ההתיישבות ולתקן את פשע הגירוש. אנחנו יוצאים היום בקמפיין נרחב כדי לקרוא למשפחות אידיאליסטיות שרוצות לעשות היסטוריה לבוא ולהיות שותפות במהלך הציוני החשוב ביותר של דורנו".

עוד הוסיף כי "התשובה הניצחת שלנו, במיוחד כלקח מרכזי מאירועי ה-7 באוקטובר, היא בנייה, התעצמות והעמקת הריבונות בלב הארץ. גורשנו מ 4 ישובים - מקימים 18! צפון השומרון הוא המהלך הציוני של הדור הזה".

הוא הודה "לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' לשר הביטחון ישראל כ"ץ, וכמובן לראש הממשלה בנימין נתניהו על ההובלה הנחושה של ההחלטה להקים את הישובים בקבינט. אני מודה לצוות המועצה שפועל ללא לאות לקידום הישובים. אנו קוראים לציבור להצטרף בהמוניו להיות חלק מהדבר הגדול הזה".

"החזרה ליישובי צפון השומרון והקמת היישובים החדשים הם הניצחון האמיתי", סיכם דגן, "משפחות שתצטרפנה כעת לגרעינים הללו תזכינה להיות חלוצים של ממש ולכתוב פרק חדש בתולדות מדינת ישראל".