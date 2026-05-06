חוסלו חוליות מחבלים בעזה דובר צה"ל

כוחות צה"ל זיהו אתמול חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס שפעלו בסמוך לכוחות הפועלים בצפון רצועת עזה.

המחבלים פעלו באופן שהיווה איום מיידי על הלוחמים בשטח, ועם זיהויים הכוחות חיסלו את החוליה והסירו את האיום.

באירוע נוסף שהתרחש אתמול בצפון הרצועה, זיהו כוחות צוות הקרב של חטיבת "המחץ" (14) מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע. המחבלים פעלו במרחב הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שסיכן אותם באופן מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל את אחד המחבלים שפעלו במרחב. מחבל נוסף שניסה להימלט מהמקום חוסל אף הוא זמן קצר לאחר מכן על ידי כוחות חיל האוויר.

מצה"ל נמסר כי טרם התקיפות ננקטו צעדים מוקדמים כדי לצמצם פגיעה באזרחים שאינם מעורבים. צעדים אלו כללו שימוש בחימוש מדויק וביצוע תצפיות רציפות מהאוויר על מוקדי הפעילות של המחבלים.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר.