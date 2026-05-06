השחקן אסף הרץ משחרר את "תופס אותו", סינגל חדש וראשון מתוך אלבום הבכורה שלו.

השיר החדש, אותו כתב והלחין הרץ בעצמו, מגיע לאחר תקופה של שתיקה אמנותית ומסע אישי ורוחני שעבר בשנים האחרונות.

הרץ בן ה-34, שפרץ לתודעה כשחקן בסדרה "אליפים" והשתתף מאז בפרויקטים רבים, מנסה כעת לפלס את דרכו בחזרה לקדמת הבמה כמוזיקאי. השיר "תופס אותו" מבקש לגעת במרחב שבין העבר להווה ובין עולם החומר לעולם הרוח.

בשנים האחרונות יצא הרץ למסע פנימי, הכולל חזרה בתשובה ונישואין, תהליך הנמצא בעיצומו ומשתקף בשיריו. בטקסט החדש הוא כותב, "רק הוא תופס בהכל ואין מי שתופס אותו, רק הוא תופס בהכל ואין מי שתופס אותו".