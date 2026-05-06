ארגון חיזבאללה שיגר לפני זמן קצר רחפני נפץ ומספר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. המתקפה כללה מספר אירועים שונים שבהם ניסה הארגון לפגוע בלוחמים הנמצאים בשטח.

במהלך האירועים, שני רחפני נפץ נפלו בסמוך לכוחות הפועלים במרחב. כתוצאה מהנפילות, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח בינוני וקל.

הלוחמים שנפגעו פונו באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. הודעה נמסרה למשפחותיהם על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל.

באירוע נוסף שהתרחש במקביל, חיל האוויר יירט בהצלחה כלי טיס עוין. היירוט בוצע בטרם הצליח כלי הטיס לחצות לשטח מדינת ישראל.

מצה"ל נמסר כי על פי המדיניות הנהוגה, לא הופעלו התרעות במהלך אירועי היירוט והשיגורים האחרונים.