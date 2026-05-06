ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה בימים האחרונים לבכירים במפלגות החרדיות בבקשה שלא לקדם את חוק הגיוס בשלב זה ולהמתין עד לאחר הבחירות, כך עולה מדיווח באתר 'בחדרי חרדים'.

על פי הדיווח, בשיחותיו עם הבכירים הבהיר נתניהו כי למליאת הכנסת אין רוב להעברת החוק כעת, בעיצומן של הפריימריז ובסמוך לבחירות.

בהתייחסו למצב הביטחוני המורכב טען ראש הממשלה שהנושא אינו ראוי להיות בראש סדר העדיפויות ברגעים אלה.

המפלגות החרדיות טרם נתנו את הסכמתן לבקשה זו. במקביל, התברר כי החוק ממילא תקוע במחלוקת פנימית בדגל התורה - בעוד הרב משה הלל הירש מתנגד לו בתוקף בטענה שאיכותו אינה מספקת, הרב דב לנדו נוטה להתקדם אך נמנע מהכרעה ללא הסכמת הרב הירש.

יו"ר יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופף, הגיב בביקורת חריפה: "יצא המרצע מן השק. זה בדיוק מה שהזהרתי מפניו מההתחלה - נתניהו מעולם לא התכוון לעמוד בהתחייבויותיו הקואליציוניות כלפי המפלגות החרדיות".

ההכרעה בנושא צפויה להתקבל בימים הקרובים.