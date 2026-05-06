שנת 2025 הייתה אחת השנים האלימות ביותר כלפי יהודים בארצות הברית מאז החל התיעוד, כך עולה מהדוח השנתי של הליגה נגד השמצה (ADL) שפורסם היום.

הדוח מצביע על שיא היסטורי במספר התקיפות הפיזיות ועל חזרתן של רציחות על רקע אנטישמי על אדמת ארה"ב, לראשונה מזה שש שנים.

במהלך השנה החולפת תועדו 6,274 תקריות של תקיפה, הטרדה והשחתה, נתון המציג ממוצע של כ-17 תקריות מדי יום.

אף שמדובר בירידה של 33% לעומת שנת 2024, שנת 2025 עדיין מדורגת כשנה השלישית בחומרתה מאז החל המעקב בשנת 1979, כשהיא נותרת גבוהה משמעותית מהנתונים שלפני ה-7 באוקטובר.

הנתון המדאיג ביותר בדוח נוגע לעלייה בחומרת האירועים, כאשר מספר התקיפות שבהן נעשה שימוש בנשק קטלני זינק ב-39%. שלושה בני אדם נרצחו במתקפות אלו: שניים נורו למוות מחוץ למוזיאון היהודי בוושינגטון בחודש מאי, ואישה מתה מפצעיה לאחר השלכת בקבוקי תבערה בקולורדו בחודש יוני.

מבחינה גאוגרפית, תקריות דווחו בכל 50 המדינות בארה"ב, כאשר המספרים הגבוהים ביותר נרשמו בניו יורק עם 1,160 אירועים, ואחריה קליפורניה וניו ג'רזי. אורן סגל, סגן נשיא בכיר בליגה, ציין כי העלייה החדה בתקיפות הפיזיות היא תזכורת כואבת לכך שהאנטישמיות מסכנת חיי יהודים באופן יומיומי.

בזירת הקמפוסים נרשמה הירידה החדה ביותר, עם 583 תקריות בשנת 2025 לעומת למעלה מ-1,600 בשנה שקדמה לה. בליגה נגד השמצה מייחסים זאת לצעדים שנקטו המוסדות האקדמיים בעקבות דירוג האנטישמיות שהשיק הארגון, אך מדגישים כי מספר האירועים עדיין גבוה פי שלושה מהנתונים שתועדו בשנת 2021.

ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה, התייחס לממצאים ואמר, "הדוח הוא תזכורת עד כמה מפת האיומים השתנתה באופן דרמטי. אנשים נרצחים בגלל אנטישמיות על אדמת ארה"ב, ואלפים נוספים מאוימים". הוא הוסיף כי הארגון לא יעצור עד שיצליח לשנות את המציאות הזו.