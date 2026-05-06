שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם היום (רביעי) על הסכמה להשוואת זכויותיהם של מתנדבות ומתנדבי השירות הלאומי המוגדרים כ"בודדים" לאלו של חיילים בודדים בצה"ל.

המהלך הגיע בעקבות פנייתה של השרה הממונה על השירות הלאומי-אזרחי, אורית סטרוק, אשר הציגה לשר נתונים על הצורך בתיקון האפליה רבת השנים כלפי אוכלוסייה זו.

ההחלטה קובעת כי מאות מתנדבים שיסיימו השנה את שירותם יזכו לראשונה למעטפת זכויות מלאה מהקרן לחיילים משוחררים.

הסיוע יינתן למתנדבים שהתייתמו מהוריהם או שהוריהם מתגוררים בחו"ל, ויכלול סיוע בשכר דירה, דמי רישום למבחן פסיכומטרי, מימון שכר לימוד במכינות קדם-אקדמיות ודמי קיום במהלך הלימודים בהן.

אף שזכאות זו נקבעה בחוק כבר בשנת 2017, מימושה הותנה בהסכמת שר הביטחון ונותר ללא מענה עד לחתימתו של השר כ"ץ היום. המהלך נועד להעניק רשת ביטחון לצעירים שבחרו לתרום למדינה ללא עורף משפחתי תומך, והוא צפוי להתרחב למתנדבים נוספים בשנים הבאות.

במעמד החתימה השתתפו השרים כ"ץ וסטרוק, מנכ"ל השירות הלאומי-אזרחי ראובן פינסקי, ומתנדבות המשרתות בתחומי הבריאות והסייבר.

כ"ץ ציין במעמד: "מדינת ישראל מחויבת לכל מי שבוחר לשרת אותה - ללא יוצא מן הכלל. ההחלטה שקיבלנו היום מתקנת עוול של שנים ומעניקה למתנדבות ולמתנדבי השירות הלאומי הבודדים את הזכויות והגב שהם ראויים להם. אני מבקש להודות לשרה אורית סטרוק על היוזמה החשובה ועל העבודה המשותפת לקידום המהלך המשמעותי הזה. אנו פועלים באופן עקבי לחזק את כלל המשרתים - מחיילי המילואים שנושאים בנטל הביטחוני הכבד, דרך משרתי הקבע שמובילים את בניין הכוח של צה"ל - וכעת גם מתנדבות ומתנדבי השירות הלאומי. זהו מסר ערכי ברור: מי שתורם למדינה - המדינה תעמוד מאחוריו. נמשיך לפעול כדי להבטיח שכלל המשרתים יקבלו את המעטפת, ההכרה והסיוע המגיעים להם".

סטרוק בירכה על התיקון ההיסטורי ואמרה, "אני מודה לשר הביטחון שנעתר לבקשתי ומתקן היום עוול רב-שנים. החלטת השר היא תעודת כבוד והוקרה לשירות הלאומי-אזרחי כולו, כמסלול הממלכתי המשמעותי ביותר לחיזוק החוסן בעורף. למתנדבות ולמתנדבים המסורים שלנו אומר: הרווחתם את ההישג הזה ביושר, בהתמדה ובמסירות. אתם אמנם מוגדרים 'בודדים', אך מדינת ישראל, אותה שרתתם באופן משמעותי כל כך, מבטיחה לכם שלא תישארו לבד. היא תלווה אתכם ותסייע לכם בדרככם כי אתם ראויים לכך".

פינסקי הודה לשרים על הנחישות בקידום המהלך: "אני מודה לשרה הממונה ולשר הביטחון על היוזמה והנחישות בהכרה במעמדן של המשרתים והמשרתות הבודדים בשירות הלאומי, הכרה המבטאת את ההערכה הלאומית למפעל השירות הלאומי אזרחי כולו".