נעצר שב"ח שתכנן פיגוע דוברות המשטרה

לוחמי מג"ב מרכז ושוטרי תחנת שדות של מחוז מרכז עצרו אתמול (שלישי) אחר הצהריים שני שוהים בלתי חוקיים ביישוב תל מונד.

המעצר בוצע בהכוונת שירות הביטחון הכללי, לאחר שעלה חשד כי בכוונת אחד החשודים היה לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי.

עם הגעת הכוחות למתחם שבו שהו החשודים, ביצעו הלוחמים סגירה מהירה על המקום כדי למנוע הימלטות. אחד החשודים זוהה כשהוא מנסה לברוח מהזירה, והכוחות פתחו אחריו במרדף רגלי שהסתיים במעצרו תוך זמן קצר.

חשוד נוסף אותר בסמוך למקום לאחר שניסה להימלט באמצעות קפיצה מגג של מבנה. כתוצאה מהנפילה הוא נפצע, קיבל טיפול רפואי ראשוני בשטח על ידי גורמי רפואה ונעצר על ידי הכוחות.

במהלך סריקות שערכו הכוחות באתר שבו שהו החשודים, אותר רכב ובתוכו נמצא אפוד. המשטרה ושירות הביטחון הכללי בודקים כעת את נסיבות הימצאות הציוד והקשר שלו לתוכנית הפיגוע שסוכלה.

שני החשודים הם תושבי חברון ששהו בישראל ללא אישורים כחוק. הם הועברו להמשך חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל לצורך מיצוי הדין וחשיפת פרטים נוספים על כוונותיהם.