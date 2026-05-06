הרב יעקב לבנון, מרבני ישיבת "הר המור", התייחס בשיחה לתלמידים לסוגיית גיוס בני ישיבות לצה"ל ולחשש מפגיעה רוחנית במהלך השירות.

"אם הוא ראש ישיבה, מה הוא מפחד מזה? תחזק את התלמידים שלך. שום דבר לא יזיז אותם בצבא", אמר הרב לבנון במהלך דבריו.

הרב לבנון סיפר על שירותו הצבאי האישי, שבו התעקש לשמור על זמני התפילה וזכה להתחשבות מצד מפקדיו. הוא תיאר מקרה שבו מפקד הודיע לכלל החיילים כי ההמתנה לפני פעילות תתבצע כדי לאפשר לו להתפלל, ואמר כי "כולם אוכלים, לבנון צריך להתפלל".

בדבריו ציין הרב כי כיום קיימות בצה"ל מסגרות דתיות רבות, דוגמת החטיבה החרדית "החשמונאים" ומסגרות נוספות בחטיבת כפיר. הוא הדגיש כי במסגרות אלו ניתנת אפשרות מלאה לתפילה ולאוכל כשר ותהה, "נותנים זמן לאכול ולהתפלל. מי כופה אותך?"

הרב לבנון טען כי הקושי הרוחני אינו נובע בהכרח מהשירות הצבאי עצמו אלא מחולשה דתית אישית. "אני הייתי דתי אחד. אתה פרווה, לייט, לאט לאט הכיפה לא מסתדרת על הראש. כולם דתיים, נותנים זמן להתפלל, מי כופה אותך?", אמר לתלמידים. "קצינים בוגרי ישיבות הסדר טובים, מאמינים, חזקים, הם נשארים צדיקים, הם חוזרים אחר כך לישיבה והם לומדים".

ביחס לשאלת האחריות לשמירה על הציבור החרדי מפני פגיעה דתית, השמיע הרב דברים נוקבים, "אנשים אחרים ימותו בלחימה, אתם מפחדים להתקלקל? 'וואי נתקלקל', תמסור את הנפש ותמות למען מדינת ישראל. אנשים אחרים מוכנים למות ואתה לא מוכן להסתער? תשמור על היהדות, אף אחד לא כופה עליך, שום קצין לא יגיד לך להתחבק עם חיילת".

לסיום סיפר הרב לבנון כי ראה בעבר את הרב צבי יהודה קוק מוחק את המילה "פטור" מגיוס לצבא. הוא ביקש להבהיר את עמדת רבו על הרב דב ליאור ששירת חודש בצה"ל: "אף פעם הוא לא אמר שמי שיוצא לצבא הוא לא קודש, מישהו סיבך את המשפט. כולו קודש וכשהוא בצבא - הוא קודש קודשים, חוץ מחודש - שהוא קודש הקודשים".