השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיע היום (רביעי) לסיור משילות ברחובות יפו בליווי בכירי משטרת ישראל.

בפתח הביקור קיבל השר סקירה מקצועית על פעילות תחנת יפו וקיים שיח פתוח עם שוטרי התחנה ומתנדבי כיתות הכוננות הפועלים במרחב.

במהלך המפגש בתחנת המשטרה התייחס השר לנתונים המצביעים על מגמת שיפור בגזרה. "המשילות כאן מאוד מאוד חשובה לי", אמר בן גביר והוסיף, "אני יודע שאתם עושים הרבה ואני רואה את הנתונים גם - יש פחות אירועי ירי, יש פחות אירועים של רעש במסגדים, יש ירידה בבריונות, זה טוב מאוד".

השר שיתף את הנוכחים בתלונות שקיבל מתושבי האזור בנוגע לפגיעה בתחושת הביטחון האישי במרחב הציבורי. לדבריו, הבעיות של התושבים מתחילות במעשי בריונות יומיומיים כמו יריקה מעובר אורח על אופניים חשמליים, צעקות או עקיפות מסוכנות בכביש.

הוא הדגיש כי המאבק בבריונות הרחוב הוא נדבך מרכזי בביסוס הריבונות בעיר. הוא ציין כי המשטרה חייבת להציב כיעד מרכזי את הגברת המשילות ביפו כדי לתת מענה לתחושות הקשות של התושבים.

במהלך המפגש עם מתנדבי כיתת הכוננות, התייחס אחד המתנדבים לצורך בשיפור המוכנות ואמר, "אני חושב שאפשר עוד להוסיף ולשפר את המוכנות שלנו כי בסוף בשגרה, אתה לא חושב על השבעה באוקטובר שיכול להגיע ליפו".

בן גביר השיב למתנדב והדגיש את החשיבות שבשמירה על דריכות מרבית בכל עת. "נקודת המוצא שלי, לצערי אני אומר, ששבעה באוקטובר יכול לקרות כל הזמן ולכן אנחנו תמיד צריכים להיות ערוכים לדבר הזה, לא לעשות הנחות", הבהיר השר והוסיף כי חלוקת נשקים מסייעת בהרתעת גורמים עוינים.